BARCELONA (Dow Jones)--Total reduziert seine Beteiligung am französischen Pipelinebetreiber Societe des Transports Petroliers par Pipelines deutlich. Der Öllagerbetreiber Pisto zahlt dem französischen Ölmulti nach dessen Angaben für 30 Prozent seiner Anteile 260 Millionen Euro. Der Total-Anteil am Pipelinebetreiber Trapil sinkt dadurch auf 5,55 Prozent. Der Konzern wird die Infrastruktur von Trapil weiter für den Betrieb seiner Raffinerien in der Normandie und in Grandpuits nutzen.

Total erklärte, der Verkauf diene dem Ziel, bis 2020 nicht dringend benötigte Vermögenswerte im Wert von insgesamt 5 Milliarden Dollar zu veräußern.

August 05, 2019 02:56 ET (06:56 GMT)

