FRANKFURT (Dow Jones)--Der Investor Elliott macht Scout24 in einem offenen Brief Druck. Er drängt Vorstandsvorsitzenden Tobias Hartmann zu einer Abspaltung von Autoscout24. Zudem fordert er ein "ambitionierteres" Aktienrückkaufprogramm mit einem Verschuldungsgrad, der sich näher an dem vor wenigen Monaten vom Management selbst empfohlenen Level bewegt.

Elliott hält nach eigenen Angaben mehr als 7 Prozent und ist damit einer der größten Anteilseigner von Scout24. "Sollten Sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Hindernisse für Scout24 zu beseitigen, gehen wir davon aus, dass der Aktienkurs auf über 65 Euro je Aktie steigen könnte", schreibt Elliott und kritisiert das Management. Es habe Chancen auf strukturelle Reformen und einen angemessenen Aktienrückkauf vertan. "Dieser fehlende Ehrgeiz ist besonders schockierend für eine Aktiengesellschaft mit den Qualitäten und Perspektiven von Scout24."

Der aktivistische Investor verweist auf diverse Gespräche mit dem Management von Scout24. Die Ankündigung des Aktienrückkaufs (über bis zu 300 Millionen Euro am 19. Juli) habe nur zwei Tage nach einem solchen Treffen stattgefunden. Dabei habe Elliott viele der Gedanken, die nun in dem Brief zu Papier gebracht wurden, privat dargelegt. Das Management habe ein Feedback versprochen. Stattdessen habe es dem gesamten Markt mit der Pressemitteilung vom 19. Juli die von Elliott geäußerten Bedenken bestätigt.

Elliott will umfangreicheren Aktienrückkauf

Die 300 Millionen Euro reichen Elliott nicht aus. Bei der vom Management empfohlenen Übernahme durch Blackstone und Hellman & Friedman hätte die Unternehmensleitung eine höhere Verschuldung hingenommen, schreibt der Investor. Die beiden Investoren hatten je 46 Euro geboten, scheiterten mit ihrer Offerte aber an der Annahmeschwelle. Aktuell notiert das Papier bei rund 50 Euro.

Scout habe noch erhebliches Wertsteigerungspotenzial. Immobilienscout24 sei eines der besten Online-Kleinanzeigengeschäfte der Welt. Es sei alleine mehr als 5 Milliarden Euro wert und somit nahezu so viel wie die gesamte Gruppe. Von Autoscout24 sollte sich Scout24 trennen. "Jüngste unaufgeforderte Interessensbekundungen .. zeigen, dass AS24 ein sehr wertvoller Vermögenswert ist." Aber der wertmaximierende Eigentümer sei "mit ziemlicher Sicherheit nicht Scout24".

Getrennt voneinander hätten IS24 und AS24 die Möglichkeit, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, ganz zu schweigen von den möglichen Synergien, die ein neuer Eigentümer mit sich bringen könnte, heißt es in dem nun veröffentlichten Brief vom 26. Juli.

Schließlich stellt Elliott die Frage: Ist das Team, das den Aktionären empfohlen hat, ihre Aktien zu je 46 Euro zu verkaufen, das richtige Team, um dieses Geschäft über 65 Euro hinauszuführen? "Um die skeptischen Aktionäre zu beruhigen, müssen Sie mehr Ehrgeiz und Weitsicht zeigen", fordert der Investor. Das Ergebnis-Update am 13. August sei eine ideale Gelegenheit, die Pläne zu klären.

