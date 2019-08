Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Vizepräsident und Mitgründer des SPD-Wirtschaftsforums will neuer SPD-Vorsitzender werden. Robert Maier schrieb auf seiner privaten Homepage, er lehne einen Linksruck der SPD mit Kollektivierungs- und Enteignungsplänen ab. Auch hält er eine Vernachlässigung der Themen innere und äußere Sicherheit sowie eine einseitige Diskussion des Themas Migration für falsch. "Die aktuellen Entwicklungen erfüllen mich mit Besorgnis", so Maier.

Der Unternehmer warnte vor Pessimismus in Bezug auf Digitalisierung und technologischen Fortschritt. Auch ist er gegen protektionistische Handelsbarrieren und aktionistische Eingriffe in die soziale Marktwirtschaft. "Ich möchte deutlich andere Schwerpunkte setzen als die aktuelle Parteiführung, sowohl beim Thema Sicherheit und Migration als auch bei wirtschaftlichen Themen. Die aktuelle Richtung gefällt mir nicht", sagte Maier der Tageszeitung Die Welt.

Ihn besorgen der rasante Aufstieg radikaler Politiker am rechten Rand und Deutschlands Schwäche in der Klimapolitik sowie im Bereich von Zukunftstechnologien und digitalen Geschäftsmodellen. "Gleichzeitig halte ich die SPD für diejenige politische Kraft, die Schutz vor Kriminalität und sozialem Abstieg, ökologische Vernunft, wirtschaftliche Stärke und Zukunftsfreude vereinen kann", so Maier auf seiner Homepage.

Für Maier adressiert die SPD die aus der massenhaften Zuwanderung entstehenden Herausforderungen und die daraus entstehenden Sorgen der Menschen nicht ausreichend. Es müsse klar sein, dass wir denjenigen umfassend helfen, die wirklich Hilfe brauchen, aber konsequent gegen diejenigen vorgehen, die die Hilfsbereitschaft missbrauchten.

Maier tritt als Einzelkandidat für den SPD-Vorsitz an. Die Bewerbungsfrist für den künftigen SPD-Vorsitz endet am 1. September. Bisher haben sich drei Kandidaten-Duos beworben: Michael Roth und Christina Kampmann, Karl Lauterbach und Nina Scheer sowie Simone Lange und Alexander Ahrens. Ins Spiel gebracht haben sich auch der Ex-Abgeordnete Hans Wallow und das Parteimitglied Björn Kamlah.

Eine Kandidatur wird aber nur offiziell aufgestellt, wenn sich fünf Unterbezirke, ein Bezirks- oder ein Landesverband hinter sie stellen. Anfang Dezember will der SPD-Parteitag dann die neue Spitze wählen. Zuvor sollen Mitte Oktober die Mitglieder befragt werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2019 03:08 ET (07:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.