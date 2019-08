FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.08.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.08.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OB8 XFRA ID1000085707 BARITO PAC. RP 500

CK1 XFRA AU000000CLY6 CLANCY EXPLORATION

DP2B XFRA US26140E5015 DPW HOLDINGS INC.

55D XFRA AU000000POD6 PODIUM MINERALS L