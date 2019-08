Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nervosität an den Märkten ist mit der erneuten Zuspitzung im Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder gestiegen, sichere Anleihen sind gefragt wie nie, so die Deutsche Börse AG.Am gestrigen Donnerstag habe US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle gegen China angekündigt, Peking drohe nun mit Gegenmaßnahmen. Daher sei die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen am Freitagmorgen auf minus 0,492 Prozent gefallen - ein neues Allzeittief. Selbst die Rendite der dreißigjährigen Anleihe nähere sich der Nulllinie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...