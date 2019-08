Essen (www.anleihencheck.de) - Der jüngste Zinsentscheid der FED bestätigte im Kern die Markterwartungen: So haben die obersten US-Währungshüter das Leitzinsintervall um 25 Basispunkte auf nunmehr 2,00% bis 2,25% gesenkt, so die Analysten der National-Bank AG.Darüber hinaus sei auch das Ende der Bilanzreduzierung vorgezogen worden. Die FED setze weiterhin auf das Argumentationsmuster, dass die Notenbank die Zinsen möglicherweise zu stark angehoben bzw. den Inflationsdruck überschätzt habe. Diesbezüglich habe FED-Chef Powell im Vorfeld des Zinsentscheids verlauten lassen, dass die sog. NAIRU - also die Arbeitslosenquote, die mit Preisniveaustabilität kompatibel sei - möglichweise deutlich niedriger sei als von der FED lange Zeit angenommen. Diese Debatte währe nun unter der Überschrift der Verschiebung der sog. Philipps-Kurve allerdings schon geraume Zeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...