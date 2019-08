Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts020/05.08.2019/09:45) - Mit individuellen Gesprächen, Praxisbezug und neusten Dropshipping-Tipps möchten Fabian Siegler und Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann alle sechs Wochen den Teilnehmern in der Hauptstadt Mallorcas dabei helfen, ihr Business auf die nächste Stufe zu bringen. Bereits vormittags um 10 Uhr kommt die kleine Gruppe von maximal 12 Teilnehmern für ein erstes Kennenlernen zusammen. Dropshipping-Experte Fabian (in Spanien ist das "Du" üblich) hat sich bewusst für eine kleinere Gruppe entschieden. "So können wir sicher sein, dass wirklich jeder Teilnehmer Antworten auf seine Fragen findet und individuelle Hilfestellungen von Profis erhält", so der größte deutsche Dropshipper. Während des Kennenlernens erfolgt ein kurzes Briefing der aktuellen EU-Dropshipping-News. Besonders interessant für die Teilnehmer: Wertvolle Tipps, die von der Konkurrenz noch nicht wahrgenommen wurden. Ob so der Wettbewerbsvorteil gelingt? Der Blick hinter die Kulissen offenbart auch wertvolle Tools und Hacks, die den Teilnehmern helfen sollen, ihr Business weiter voranzubringen. Nach der ersten Einheit folgt ein umfangreiches Mittagessen, das viel Zeit für individuelle Gespräche bietet. Networking, Fragen an Fabian, aber auch leichte Gespräche über aktuelle Themen sind jetzt möglich. Der Round-Table in Palma de Mallorca richtet sich an alle, die mit Dropshipping anfangen und mit wertvollen Tipps sofort durchstarten möchten. Aber auch erfolgreiche EU-Dropshipper können sich neuste Tools und Hacks abholen, um auch in Zukunft noch mehr Umsatz zu generieren. In entspannter Atmosphäre mitten in Llaut Palma, nur 10 Minuten vom Flughafen entfernt, arbeitet die Gruppe mit Blick über die Bucht von Playa de Palma. Damit bei dem vielen Input die Teilnehmer einen kühlen Kopf bewahren, gibt es einen erfrischenden Außenpool. Die Bewerbung ist unverbindlich und kostenlos. Nach der Zusage können sich die Teilnehmer zwischen zwei unterschiedlich umfangreichen Paketen entscheiden. Das Economy Paket sichert die Teilnahme inklusive Lunch und Drinks. Das Business-Class-Paket dagegen ist neben der Teilnahme zusätzlich Eintrittskarte für ein exklusives Drei-Gänge-Abendessen mit den Experten Fabian und Geschäftsführerin Jasmin. Wer mehr über den Round Table im sonnigen Palma erfahren möchte, kann sich über die Website von Dropshipping University näher informieren - und direkt unverbindlich bewerben unter: https://dropshipping.university/dropshipping-round-table/ (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: dropshipping.university/dropshipping-round-table/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190805020

