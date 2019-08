LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juli erwartungsgemäß eingetrübt. Wie das Forschungsunternehmen Markit am Montag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,7 Punkte auf 51,5 Zähler. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt, womit Analysten gerechnet hatten. Die Stimmung unter Dienstleistern fiel um 0,4 auf 53,2 Punkte. Die Industriestimmung sank nach Daten vom vergangenen Donnerstag um 1,1 auf 46,5 Punkte./bgf/jkr/jha/

AXC0084 2019-08-05/10:17