Die SAP-Aktie stieg bis zum 4. Juli auf ein neues Hoch bei 124,98 Euro an und ging danach in eine Konsolidierung über. Sie vollzog sich zunächst als eine bullische Flagge oberhalb der 50-Tagelinie. Weil es den Käufern jedoch nicht gelang, die Flagge nach oben aufzulösen, erfolgte der Ausbruch am 18. Juli mit einer großen Kurslücke zwischen 119,40 und 114,42 Euro und einem Rutsch unter den EMA50 auf der Unterseite. Den Käufern ist es seitdem nicht gelungen, die 50-Tagelinie zu überwinden und nennenswert ... (Dr. Bernd Heim)

