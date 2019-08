flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte, die US-Futures ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte, die US-Futures und auch der DAX begannen die neue Börsenwoche wie sie die alte beendet haben, nämlich mit Kursabgaben. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Minus von 1,74 Prozent bei 20.720,29 Punkten aus dem Handel an der TSE. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.758,44 Punkten nochmals mit einer Abwärtskurslücke.

Zur Charttechnik: Der Xetra-DAX schloss am Freitag via Xetra mit einem heftigen Kursabschlag von 3,11 Prozent bei 11.872,44 Punkten. Ausgehend vom übergeordneten Verlaufstief des 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten bis zum Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 111.865/2.016/12.138 und 12.260 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.621 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.469/11.376/11.224 und 10.980 Punkten in Betracht. Ferner wäre noch die noch offene Kurslücke vom 29. März 2019 auf den 01. April 2019 zu beachten, die bei 11.549,32 Punkten geschlossen wäre.

