Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich im August weiter verschlechtert. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel um 7,9 Punkte auf minus 13,7 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Das ist der dritte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Oktober 2014. Analysten hatten im Mittel einen Wert von 7,0 Punkten erwartet.

"Die angekündigten Maßnahmen der Notenbanken haben nicht dazu geführt, dass die Konjunkturerwartungen drehen", sagte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. Unlängst hatte die Europäische Zentralbank (EZB) eine weitere Lockerung ihrer bereits sehr expansiven Geldpolitik in Aussicht gestellt, während die US-Notenbank Fed ihren Leitzins bereits gesenkt hat.

In Deutschland ist der Sentix-Indikator auf den tiefsten Stand seit Oktober 2009 gefallen. "Eine Rezession in Deutschland ist vorprogrammiert", kommentierte Hussy. Auch in den USA trübten sich die Aussichten ein. "Trump hat mit seinen erneuten China-Zöllen nochmals Öl ins Feuer gegossen."/bgf/jha/

