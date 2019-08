Die Aktie des Generkia-Herstellers TEVA Pharmaceutical Industries befindet sich bereits seit dem letzten Herbst in einem Abwärtstrend und verzeichnet deutliche Verluste. Vor diesem Hintergrund ist es schon fast ein Grund zur Freude, dass der Kurs in den vergangenen Tagen sein Niveau weitgehend halten konnte. Die Aktie, die am 5. Juli bei US-Dollar noch ein Hoch bei 10,03 US-Dollar ausgebildet hatte, fiel bis zum 22. Juli auf das aktuelle Jahrestief bei 7,46 US-Dollar zurück. Seitdem hat der Verkaufsdruck ... (Dr. Bernd Heim)

