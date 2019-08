Nachdem US-Präsident Donald Trump den Tonfall im Handelsstreit mit China wieder deutlich verschärft hatte, fielen der Ölpreis und in seiner Folge auch die Shell-Aktie dramatisch. Damit werden ein scharfer wirtschaftlicher Einbruch und in seiner Folge eine stark nachlassende Ölnachfrage vorweggenommen. Für das Chartbild der Royal Dutch-Aktie hatte diese Einschätzung dramatische Folgen. Hatte die Aktie am Mittwoch noch oberhalb der 50-Tagelinie bei 28,80 Euro eröffnet und diese im Tagesverlauf unterschritten, ... (Dr. Bernd Heim)

