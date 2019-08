Das Analysehaus RBC hat die Aktie der HSBC nach Quartalszahlen und dem Rücktritt des Unternehmenschefs auf "Underperform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn der Großbank habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt des sofortigen Rücktritts von Chef John Flint nach weniger als 18 Monaten im Amt sei derweil merkwürdig./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 01:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 01:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-08-05/11:04

ISIN: GB0005405286