Das Verbrauchermagazin im SWR Fernsehen wirft in seiner Reihe "Marktcheck checkt" einen Blick hinter die Kulissen der Unternehmen Mey und Alnatura sowie auf Qualität, Funktionalität und Akzeptanz ihrer Produkte. Am Dienstag, 6. August 2019, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.



Unterwäschehersteller Mey



Im schwäbischen Albstadt sitzt der Unterwäschehersteller Mey. Er wirbt mit hoher Qualität und fairer nachhaltiger Produktion. Das bezahlen Kundinnen und Kunden mit vergleichsweise hohen Preisen. Lohnt sich der Kauf oder gibt es günstigere Alternativen bei gleicher Qualität? Unterwäsche von Mey und gängigen Konkurrenten werden im Labor beim Waschtest "durch die Mangel gedreht". Welche Hose verfärbt oder verdreht sich oder schrumpft? Der Funktionstest in einer Trampolinhalle zeigt, wie gut die Mey-BHs halten, das Publikum einer Modenschau am Mainzer Rheinstrand entscheidet, wie das Design ankommt - altbacken und zu teuer oder modern, jung und hochwertig.



Bio-Lebensmittelhersteller Alnatura



Wie biologisch sind Alnatura-Lebensmittel, wie schneiden sie im Vergleich mit anderen Bio-Marken ab und wie fair ist das Unternehmen? "Marktcheck" prüft Qualität und Nachhaltigkeit von Alnatura und wirft einen Blick hinter die Kulissen der Produktion einer Nuss-Nougat-Creme. Das Verbrauchermagazin verfolgt die Bio-Lebensmittel bis auf die Felder der regionalen Bauern zurück. Der Vergleichstest im Labor und auf der Straße zeigt, ob Lebensmittel von Alnatura besser abschneiden als die Konkurrenz.



"Marktcheck checkt ..."



Rewe, Mey, Stihl, Griesson oder Vileda - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt" prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.



