Am Montagvormittag sinkt der Kurs der Metro-Stammaktie im Xetra-Handel zeitweise um mehr als sechs Prozent. Gegen Handelsschluss am Freitag hatte er noch deutlich zugelegt. In beiden Fällen waren Meldungen zum Übernahme-Poker zwischen Großaktionären die Ursache. Schon bald dürfte der Kurs erneut stark schwanken.An diesem Montag treffen sich der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky und Vertreter der Beisheim-Holding und der Meridian-Stiftung der Familie Schmidt-Ruthenbeck. Gegenüber der Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...