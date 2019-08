Unterföhring (ots) - 5. August 2019. Sheldon & Co. gehen nicht leise: Bevor ProSieben im Herbst mit der Ausstrahlung der finalen Folgen von "The Big Bang Theory" beginnt, hat der Sender noch ein besonderes Geschenk für die Fans seiner erfolgreichsten Comedy-Serie: Ab 12. August können sie unter www.prosieben.de/bigbang in der "Großen Big Bang Theory Zuschauerwahl" über die besten zwölf Folgen aus zwölf Staffeln abstimmen. Zur Auswahl stehen sämtliche bisher auf ProSieben ausgestrahlte 267 Episoden, immer nur eine Lieblings-Folge aus jeder Staffel kann auf das Siegertreppchen gewählt werden. Jeweils sechs dieser Knaller-Folgen sind dann am 2. und am 9. September ab 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen.



12.08.: Start des Zuschauer-Votings für die zwölf besten Folgen aus zwölf Staffeln 02.09.: "Die Große Big Bang Theory Zuschauerwahl", Teil 1, sechs Folgen 09.09.: "Die Große Big Bang Theory Zuschauerwahl", Teil 2, sechs Folgen



