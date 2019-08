Saarbrücken (ots) - In der Debatte über E-Scooter warnt FDP-Verkehrsexperte Christian Jung davor, die Roller prinzipiell zu verteufeln. Jung sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag): "Wir sind jetzt in einer Einführungsphase. Das Angebot wieder einzuschränken, ist völlig unangemessen."



Zugleich betonte Jung: "Es gibt auch immer Verrückte, die einfach zu doof sind, so ein innovatives Verkehrsmittel regelgerecht zu nutzen." Probleme mit den E-Scootern gebe es nur in "ausgewählten, touristischen Hotspots".



Jeder, der einen Roller ausleihe, hafte auch dafür, "wenn er ihn falsch abstellt", so der FDP-Politiker. Allerdings müssten die Verleiher an Lösungen für das Abstellproblem mitarbeiten.



Pressekontakt:



Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230



Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/25171