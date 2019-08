Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der HSBC nach Quartalszahlen und dem Rücktritt des Unternehmenschefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 920 Pence belassen. Die Großbank habe solide abgeschnitten und mit dem bereinigten Vorsteuergewinn die von ihr selbst erhobenen Erwartungen der Branchenexperten übertroffen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Montag vorliegenden Studie. Der sofortige Rücktritt von Chef John Flint, für den der Leiter der weltweiten Geschäfts mit Unternehmenskunden, Noel Quinn, den Posten vorerst übernehmen soll, werfe indes die Frage auf, inwieweit die Veränderungen in der Führung zu Änderungen oder einer Beschleunigung der Unternehmensstrategie führen dürften./gl/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 06:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-08-05/11:50

ISIN: GB0005405286