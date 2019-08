Konzerne wie Toyota und Honda haben im Juli gut ein Drittel weniger Fahrzeuge in Südkorea verkauft. Grund sind wachsende diplomatische Spannungen.

Boykottaufrufe angesichts wachsender diplomatischer Spannungen haben den Absatz japanischer Autokonzerne in Südkorea einbrechen lassen. Toyota verkaufte im Juli 32 Prozent weniger Fahrzeuge, Honda musste sogar ein Minus von 34 Prozent verkraften, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des südkoreanischen Verbandes der Autoimporteure hervorgeht. "Die Besucherzahlen in den Autohäusern sinken, während die Verbraucher mit der Unterzeichnung von Verträgen warten", klagte ein Vertreter von Honda Korea.

"Die südkoreanische Öffentlichkeit ist wütend auf Japan", betonte Professor Kim Pil-soo vom Daelim University College Automotive Engineering. "Es wird bald ein Tabu werden, japanische ...

