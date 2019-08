Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Das Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Shandong gab am 2. August bekannt, dass die Qingdao-Messe (die Messe) vom 19. bis 21. Oktober 2019 im Qingdao International Convention Center stattfinden wird.



Mit dem Ziel, den Wechsel der Wachstumstreiber von alt zu neu durch Innovation und Kooperation zu beschleunigen, soll die Messe der Provinz Shandong helfen, eine Plattform aufzubauen, um die Pläne, Produkte, Technologien und Strategien aufzuzeigen und gleichzeitig die Erfolge in einer Zeit zu demonstrieren, die durch eine Verschiebung der Wachstumstreiber gekennzeichnet ist, und zwar durch Ausstellungen, Seminare, Projekt-Matchmaking und Debatten. Die Plattform soll auch Investitionen, Talente und Spitzentechnologien anziehen und die Zusammenarbeit zwischen der ausländischen und der lokalen Fertigungsindustrie begünstigen.



Im Rahmen der Messe mit einer Ausstellungsfläche von 23.700 Quadratmetern werden außerdem Konferenzen und Seminare abgehalten. Auf dem Ausstellungsgelände befinden sich eine Themen-Ausstellungszone, fünf Fachausstellungszonen und vier Sonderausstellungszonen. Die Themen-Ausstellungszone präsentiert Errungenschaften und Schlüsselprojekte und bewirbt 16 bezirksfreie Städte in Bezug auf Entwicklungspläne, Schlüsselprojekte und Hightech-Parks. Sie umfasst zudem einen Bereich, der die Besonderheiten lokaler Marken hervorhebt. Die fünf Fachausstellungszonen beherbergen eine Auswahl an multinationalen Unternehmen, etablierten einheimischen Unternehmen und Branchenführern aus den Bereichen Intelligente Fertigung, Smart Life, Neue Energie, Neue Materialien und Marineindustrie. Dazu gehört ein Bereich, in dem sich auf aufstrebende Industrien spezialisierte Unternehmen zusammengeschlossen haben, die gemeinsam neue Produkte und Technologien zur Schau stellen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit suchen. Die vier Sonderausstellungszonen für wissenschaftliche und technologische Errungenschaften, Finanzinvestoren, Tourismusdienstleister und moderne, effizienzorientierte Landwirtschaft werden einige der jüngsten Erfolge von Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie kulturell orientierte und spezialisierte Tourismusangebote präsentieren.



Vertreter der zehn wichtigsten Branchen Shandongs und mehreren Tausend Kooperationsprojekten sowie Führungskräfte multinationaler Unternehmen, internationaler Organisationen und Verbände werden an der Messe teilnehmen, so Yu Fenggui, Präsident und Sekretär der Party Leadership Group des CCPIT Shandong Unterausschusses.



Anmeldungen zur Messe stehen offen, wobei bereits 352 Unternehmen ihr Interesse zur Teilnahme bekundet haben, darunter 12 der weltweit Top-500-Unternehmen und 15 der chinesischen Top-500-Unternehmen.



https://static.prnasia.com/pro/media/201908/qingdao_fair.pdf



Offizielle Website der Qingdao-Messe: www.ngdfair.com (http://www.ngdfair.com/)

