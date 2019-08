Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2250 US-Dollar belassen. Der Online-Händler habe in den letzten Jahren in 5 der 20 größten Volkswirtschaften der Welt eine ganze Reihe neuer Produkte auf den Markt gebracht, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte nun das Umsatzwachstum ankurbeln./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 02:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 02:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-08-05/12:07

ISIN: US0231351067