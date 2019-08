Hamburg (ots) - Seit dem 1. August 2019 ist Philipp Belau neuer Geschäftsführer der BDAE Gruppe. Er folgt auf Andreas Opitz, dem Gründer des auf Auslandsversicherungen und Global-Mobility-Lösungen spezialisierten Unternehmens. Der 64-Jährige wird der Firmengruppe noch gut ein Jahr als Gesellschafter zur Verfügung stehen.



Sein 32-Jähriger Nachfolger ist bereits seit Juni 2017 kaufmännischer Leiter und Prokurist beim BDAE. Er wird weiterhin das Ziel verfolgen, deutschen wie internationalen Expats und Auswanderern einen hochwertigen weltweit gültigen Versicherungsschutz zu erschwinglichen Beiträgen zur Verfügung zu stellen. So sollen etwa einerseits die Versicherungslösungen noch flexibler gestaltet und andererseits maßgeschneiderte Produkte für große Unternehmen und Konzerne entwickelt werden. Dabei möchte der gelernte IT-Experte kontinuierlich die Digitalisierung des BDAE vorantreiben.



Staffelübergabe an die nächste Generation



"Nach fast einem viertel Jahrhundert ist es an der Zeit, den Staffelstab an die nächste Generation zu übergeben", sagt Opitz. "Mit Philipp Belau hat die BDAE Gruppe einen Geschäftsführer, der das Unternehmen mit zeitgemäßen Neuerungen in die Zukunft führen wird. Ich bin überzeugt davon, dass eine Firma ab einem gewissen Punkt einen Generationenwechsel benötigt, um weiterhin im Markt bestehen zu können."



"Wir bewegen uns in einem Zukunftsmarkt, der viel Potenzial bietet und noch dazu spannende globale Herausforderungen bereithält. Ich freue mich darauf, Teil dessen zu sein und mit unserem Team innovative, den Marktentwicklungen entsprechende Lösungen zu entwickeln und so weiterhin den besonderen Bedürfnissen unserer auslandsaffinen Zielgruppe gerecht zu werden", kommentiert Belau.



Weltweit rund 66 Millionen Expats und Auswanderer



Wie wichtig inzwischen innovative Angebote für Expats, Auswanderer und deren Familie sind, belegt unter anderem eine Studie des Dienstleisters Finaccord, der zufolge im Jahr 2017 rund 66,2 Millionen Menschen aus privaten oder jobbedingten Gründen im Ausland leben. Bis 2021 - so die Prognose - werden es weltweit 87,5 Millionen sein. Laut einer OECD-Studie leben etwa 3,4 Millionen Deutsche im Ausland (aktuellster Stand aus dem Jahr 2011). Schätzungen des BDAE zufolge dürften es mittlerweile etwa 3,8 Millionen sein.



Seit Juli 2017 ist der internationale französische Versicherungskonzern MSH International Mehrheitsgesellschafter der BDAE Gruppe. Der als sogenannter Managing General Underwriter (MGU) und Third Party Administrator (TPA) bekannte Global Player ist vor allem als einer der führenden Assekuranzdienstleister in Südostasien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kanada und Frankreich erfolgreich. Zur Erläuterung: Ein MGU ist im Deutschen vergleichbar mit einem Entwickler von Versicherungslösungen und ein TPA fungiert vor allem als ein Versicherungsdienstleister mit Schwerpunkt auf Regulierung von Versicherungsschäden.



Über die BDAE Gruppe:



Die BDAE Gruppe entstand 1995 mit der Gründung des Vereins Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V.. Ziel war und ist es, Privatpersonen im Ausland sowie Unternehmen, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden, internationale Versicherungslösungen zu bieten. Deutschen wie Ausländern sollen aufgrund des Ortswechsels keine Lücken in ihrer sozialen Absicherung entstehen, so ein wichtiges Ziel im Rahmen der umfangreichen Produktpalette.



Zur Unternehmensgruppe gehören auch eine Beratungsgesellschaft, die sich auf die Themen Global Mobility und Mitarbeiterentsendungen ins Ausland spezialisiert hat sowie ein erfolgreiches Online-Magazin zum Thema Leben und Arbeiten im Ausland.



