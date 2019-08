Nach der Absage von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) soll die Grünen-Wirtschaftsexpertin Kerstin Andreae neue Hauptgeschäftsführerin des Energieverbandes BDEW werden. Wie der Verband am Montag mitteilte, beschloss das BDEW-Präsidium einstimmig, dem Vorstand Andreae als neue Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung vorzuschlagen. Zuvor hatten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) und das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Formell muss Andreae noch vom Vorstand des Verbands bestellt werden, das aber gilt als sicher. Die Sitzung ist am 13. August. Andreae soll damit Nachfolgerin von Stefan Kapferer werden, der bisher Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ist. Kapferer wird neuer Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz.

Andreae selbst wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Sie ist bisher wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion und dürfte ihr Mandat bei einem Wechsel zum BDEW abgeben. Der Verband vertritt mehr als 1800 Unternehmen der deutschen Strom-, Gas-und Wasserwirtschaft.

Lies hatte am Montag angekündigt, dass er trotz des BDEW-Angebots in der Politik bleibt. "Mein Platz ist in Niedersachsen", sagte Lies in Hannover bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Drei Tage zuvor war bekannt geworden, dass ihm ein Angebot des BDEW vorlag. Weil bat ihn daraufhin, sich bis Montag zu entscheiden./hoe/DP/jha

