(Trendbrief) - Zum Wochenausklang gaben die Aktienkurse an den internalen Börsen am Freitag nochmals kräftig nach. Im Durchschnitt verloren unsere 14 Hauptbarometer 1,9% an Wert. Auf Wochenbasis erlitten die Märkte mit 3,5% den größten Kursrückgang in diesem Jahr. Gleichzeitig hat sich hierdurch das technische Bild erheblich eingetrübt, sodass wir uns heute von einigen Positionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...