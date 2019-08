Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 5000 auf 5500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns habe sich seit den solide ausgefallenen Quartalszahlen und wegen der daraus resultierenden Euphorie besser als der europäische Branchenindex entwickelt und laufe auch schon seit Jahresbeginn überdurchschnittlich, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel gehe primär auf die gestiegenen Erwartungen für die Basisgeschäfte der Briten sowie die jüngste Pfund-Schwäche zurück - seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2023 habe er im Schnitt um weniger als ein Prozent angehoben./gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009895292