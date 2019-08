Seit drei Monaten ist die erste deutsche Elektro-Autobahn am Netz. Hybrid-Lastwagen mit Stromabnehmern sollen die Test-Strecke nutzen. Bisher ist die Frequentierung jedoch sehr mau. Die Projektmacher lassen sich Zeit.

Manch ein Autofahrer steht auf der Autobahn 5 in Südhessen sicher vor einem Rätsel. Skurril muten auf den ersten Blick auf den äußeren Fahrbahnen Oberleitungen wie im Schienenverkehr an. Die Erklärung ist wenig skurril: Hybrid-Lastwagen mit Stromabnehmern sollen hier Energie tanken, um anschließend umweltschonender ihre Güter zum Ziel zu bringen. Das Prinzip ist einfach: Kommt ein Lkw mit einem Stromabnehmer in den Bereich der Trasse, dockt er an. Mit dem Stromtanken bei voller Fahrt sollen die Batterien aufgeladen werden. Dann kann der Lastwagen erstmal im E-Betrieb weiterfahren. Sind die Akkus leer, übernimmt der Hybridmotor mit Diesel wieder den Antrieb.

Wer sich allerdings schnelle Ergebnisse von Deutschlands E-Highway versprochen hat, der Anfang Mai auf der vielbefahrenen A 5 zwischen Langen und Weiterstadt an den Start ging, der dürfte enttäuscht werden. Denn drei Monate nach dem Start des offiziellen Feldversuchs ist nur selten ein solcher Lastwagen zu sehen.

Bislang ist nach Angaben der projektleitenden Verkehrsbehörde Hessen Mobil erst ein einziger Hybridlaster mit Stromabnehmer unterwegs. Ein bis zwei Mal am Tag sei das Fahrzeug auf der Strecke, sagt Sprecherin Frauke Werner und kündigt an: "Im Herbst soll der zweite Lkw kommen." Für Anfang kommenden Jahres sei dann der dritte geplant.

Die Projektmacher wollen sich Zeit lassen. 2022 sollen sich insgesamt fünf der vom Nutzfahrzeughersteller Scania entwickelten Fahrzeuge von fünf verschiedenen Speditionen an dem Test beteiligen. ...

