BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Politikerin Kerstin Andreae soll neue Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) werden. Das Präsidium habe einstimmig beschlossen, dem BDEW-Vorstand die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion als neue Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung vorzuschlagen, wie der Verband am Montag in Berlin mitteilte. Die nächste Sitzung des BDEW-Vorstands finde wie geplant am 13. August 2019 statt.

Zuvor war der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) für den Posten im Gespräch. Er hatte am Montag auf einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover jedoch bekanntgegeben, auf das Angebot zu verzichten. Zuvor hatte der Spiegel berichtet, Lies wolle ohne Karenzzeit auf die mit rund einer halben Million Euro vergüteten Stelle wechseln.

Der bisherige Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer wird den Verband zum 31.10.2019 verlassen und den Vorsitz der Geschäftsführung des Stromnetzbetreibers 50Hertz Transmission übernehmen.

August 05, 2019

