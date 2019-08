BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Nominierung der Vize-Weltbankchefin Kristalina Georgieva für den höchsten Posten beim Internationalen Währungsfonds (IWF) gelobt und erwartet keinen Widerstand gegen die Neubesetzung.

Die Bundesregierung ist "sehr optimistisch", dass man mit einer europäischen Kandidatin durchdringen wird, sagte Kristina Wogatzki, Sprecherin im Bundesfinanzministerium.

Am Freitagabend hatte sich Georgieva mit einer knappen Mehrheit der EU-Staaten gegen den früheren Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem durchgesetzt. Als Verfechter einer strengen Haushaltspolitik war der Niederländer bei den südlichen EU-Staaten umstritten.

Gegen die Nominierung der Bulgarin hatte es allerdings von Seiten der Schwellenländer Bedenken gegeben. Denn die frühere EU-Kommissarin wird bereits nächste Woche 66 Jahre. Nach IWF-Statuten darf der oder die Direktorin bei Nominierung zum Spitzenposten nicht älter als 65 Jahre sein. Daher muss der IWF-Gouverneursrat nun eigens die Statuten ändern, damit Georgieva ihr Amt antreten kann.

Für die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer ist Georgieva eine gute Wahl. "Die Bundesregierung hat bereits in der Vergangenheit sehr eng und auch vertrauensvoll in unterschiedlichen Positionen mit Frau Georgieva zusammengearbeitet", erklärte Demmer am Montag auf einer Pressekonferenz. "Frau Georgieva bringt mit ihrer langjährigen Erfahrung in der multilateralen Zusammenarbeit und ihrer hohen Kompetenz die besten Voraussetzungen für das Amt der geschäftsführenden Direktorin des IWFs."

Georgieva soll Nachfolgerin von Christine Lagarde werden, die Ende September aus dem IWF ausscheidet und neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden soll.

