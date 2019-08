Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-PMI sinkt wie erwartet

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums hat sich im Juli wie erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 51,5 (Juni: 52,2) Punkte. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Der Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes ging auf 53,2 (53,6) Punkte zurück. In erster Veröffentlichung waren 53,3 Punkte gemeldet worden. Für den Industrie-PMI hatte IHS Markit in der vergangenen Woche 46,5 (47,6) Punkte gemeldet.

Aktivität im deutschen Servicesektor deutlich schwächer als erwartet

Die Aktivität in der Privatwirtschaft Deutschlands hat sich im Juli deutlicher als erwartet abgeschwächt, was an einem überraschenden Einbruch im Dienstleistungssektor lag. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes sank in zweiter Veröffentlichung auf 54,5 (Juni: 55,8) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung gemeldeten Wertes von 55,4 prognostiziert.

Sentix-Konjunkturindex Deutschland auf niedrigstem Stand seit 2009

Die Konjunkturerwartungen von Investoren für Deutschland haben sich im August auf das niedrigste Niveau seit zehn Jahren abgeschwächt. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sank auf minus 13,7 (Juli: minus 4,8) Punkte. Das war der tiefste Wert seit August 2009. "Eine Rezession ist vorprogrammiert", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy die Zahlen. Der Index der aktuellen Lage ging auf minus 5,5 (plus 7,0) Punkte zurück und der Index der Erwartungen auf minus 21,5 (minus 16,0) Punkte.

Britischer Service-PMI deutlich höher als erwartet

Die Aktivität im Dienstleistungssektor Großbritanniens hat sich im Juli entgegen den Erwartungen verstärkt. Der in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg nach Mitteilung von IHS Markit auf 51,4 (Juni: 50,2) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen unveränderten Indexstand prognostiziert. IHS Markit führt den Indexanstieg auf höhere Auftragseingänge und einen höheren Output zurück. Dagegen habe sich der Beschäftigungsaufbau verlangsamt und die Geschäftsaussichten für die nächsten zwölf Monate seien so schwach wie zuletzt im März gewesen.

Auftragseingang im deutschen Maschinenbau 5% unter Vorjahresniveau

Der Auftragseingang des deutschen Maschinenbaus hat im Juni erneut unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Nach Mitteilung des Branchenverbands VDMA sank er um 5 (Mai: minus 7) Prozent. Die Inlandsbestellungen gingen auf Jahressicht um 16 (minus 19) Prozent zurück, während die Auslandsbestellungen auf dem Niveau von Juni 2018 stagnierten, nachdem sie im Mai um 9 Prozent gesunken waren.

Indien setzt Autonomierechte von Kaschmir außer Kraft

Die Aufhebung des Sonderstatus für den indischen Teil der Unruheregion Kaschmir befeuert die jüngsten Spannungen in der Konfliktregion. Indiens Innenminister Amit Shah erklärte am Montag im Parlament, mit einem Eildekret des Präsidenten werde Artikel 370 der indischen Verfassung, der dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir Autonomierechte garantiert hatte, sofort gestrichen. Pakistan, das ebenfalls Anspruch auf die Region erhebt, verurteilte den Schritt als "illegal".

Mogherini warnt vor "Militarisierung" des Südchinesischen Meeres

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat vor einer "Militarisierung" des Südchinesischen Meeres gewarnt. Die EU sei besorgt über "zunehmende Spannungen" in dem Gebiet, sagte Mogherini am Montag bei einem Besuch in Vietnam. Diese Spannungen und die Militarisierung des Gebiets seien "einer friedlichen Umgebung definitiv nicht zuträglich", sagte sie in der Hauptstadt Hanoi.

UN-Bericht ruft zu härteren Sanktionen gegen Militär in Myanmar auf

UN-Experten haben härtere Sanktionen gegen das mächtige Militär in Myanmar gefordert. Zahlreiche unter der Kontrolle der Armee stehende Unternehmen finanzierten die Gräueltaten des Militärs, sagte der UN-Ermittler Marzuki Darusman bei der Vorstellung eines Berichts in Indonesiens Hauptstadt Jakarta.

Bayerns Innenminister bescheinigt Migranten erhöhte Gewaltbereitschaft

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat neu eingereisten Migranten ein erhöhtes Gewaltpotenzial bescheinigt. "Jetzt kommen unübersehbar Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns, in deren Heimat die Gewaltlosigkeit, wie wir sie pflegen, noch nicht so selbstverständlich ist", sagte Herrmann der Passauer Neuen Presse. "Man muss das ganz deutlich aussprechen: Da kommen Leute zu uns, die sehr viel schneller Konflikte mit Gewalt austragen."

Mitbegründer des Wirtschaftsforums bewirbt sich um SPD-Vorsitz

Der Vizepräsident und Mitgründer des SPD-Wirtschaftsforums will neuer SPD-Vorsitzender werden. Robert Maier schrieb auf seiner privaten Homepage, er lehne einen Linksruck der SPD mit Kollektivierungs- und Enteignungsplänen ab. Auch hält er eine Vernachlässigung der Themen innere und äußere Sicherheit sowie eine einseitige Diskussion des Themas Migration für falsch. "Die aktuellen Entwicklungen erfüllen mich mit Besorgnis", so Maier.

Weil plant weiterhin keine Kandidatur um SPD-Vorsitz

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil plant nach eigenen Worten weiterhin nicht, für den SPD-Bundesvorsitz zu kandidieren. "Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidieren werde", sagte Weil am Montag in Hannover. "Das steht nicht an, ich erwarte das nicht", fügte er hinzu.

Klöckner: Gülleverwertung in Regionen mit intensiver Tierhaltung muss verbessert werden

Mit Blick auf die drohenden Strafzahlungen der EU wegen zu hoher Nitratbelastung im Grundwasser hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) eine bessere Verwertung von Gülle gefordert. In Regionen mit intensiver Tierhaltung müsse Gülle zum Beispiel in Biogasanlagen besser verwertet werden, sagte Klöckner der Rheinischen Post. Die regionale Wirtschaft sei gefordert, einen Beitrag zu leisten, die Landwirte könnten den Investitionsbedarf allein nicht stemmen.

Niedersachsens Umweltminister geht nicht in die Wirtschaft

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) verzichtet auf einen Wechsel zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nach Berlin. Er habe sich nach zweiwöchiger Überlegung gegen den ihm angebotenen Posten als BDEW-Hauptgeschäftsführer entschieden, sagte Lies am Montag an der Seite von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover.

SPD-Politiker drängen erneut auf Streichung von Abtreibungs-Paragraf 219a

Aus der SPD kommen neue Forderungen nach einer Streichung des Abtreibungs-Paragrafen 219a. "Da der gefundene Kompromiss weder die benötigte Informations- noch Rechtssicherheit gewährleisten kann, besteht weitergehender Handlungsbedarf", sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Nina Scheer, die sich auch um den SPD-Bundesvorsitz bewirbt. "Paragraf 219a Strafgesetzbuch muss gestrichen werden, um weiteren Schaden sowohl von Ärztinnen und Ärzten als auch betroffenen Frauen abzuwenden", forderte Scheer.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex Service Juli 52,6 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 52,2

Einkaufsmanagerindex Service Juni war 52,9

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex Service Juli 51,7

Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 50,6

Einkaufsmanagerindex Service Juni bei 50,5

