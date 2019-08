Mainz (ots) - Woche 37/19



Do., 12.9.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.45 Uhr beachten:



0.45 SCHULD nach Ferdinand von Schirach (VPS

0.44/HD/Dolby-Surround/UT)

1. Kinder

Vierteilige Reihe nach dem gleichnamigen Bestseller Friedrich KronbergMoritz Bleibtreu

Sekretärin Kronberg Laila Maria Witt

Holbrecht Marcus Mittermeier

Miriam Natalia Belitski

Helena Meissner Maria Dragus

Marina Bettina Stucky

Helena Meissner (9 Jahre) Cloé Heinrich

Bernhard Meissner Matthias Weidenhöfer

Marie Küster Lara Zühlke

Häftling Heiko Kiesow

Kriminalbeamter Oliver Polak

Niemeyer Martin Reik

1. Richterin Ute Willing

2. Richterin Anna Stieblich

und andere Schnitt: Simone Sugg-Hofmann

Musik: Richard Ruzicka

Kamera: Wolf Siegelmann

Drehbuch: Niels Holle

Regie: Hannu Salonen

(Erstsendung 15.9.2017)

Deutschland 2017 1.30 SCHULD nach Ferdinand von Schirach (VPS

1.29/HD/Dolby-Surround/UT)

2. Anatomie

Vierteilige Reihe nach dem gleichnamigen Bestseller Friedrich Kronberg Moritz Bleibtreu

Nico Hellmann Samuel Schneider

Frau Hellmann Iris Berben

Hans-Jörg Wörner Martin Brambach

Kommissar Weinhauer Tom Wlaschiha

Chiara Ebert Ruby O. Fee

Staatsanwältin Stephanie Eidt

Richter Lutz Blochberger

Polizistin Rohrbach Anna Herrmann

und andere Schnitt: Simone Sugg-Hofmann

Musik: Richard Ruzicka

Kamera: Wolf Siegelmann

Drehbuch: André Georgi

Regie: Hannu Salonen

(Erstsendung 22.9.2017)

Deutschland 2017 zu Do., 12.9.



2.15 SCHULD nach Ferdinand von Schirach (VPS 2.14/HD/UT)

3. Das Cello

Vierteilige Reihe nach dem gleichnamigen Bestseller Friedrich KronbergMoritz Bleibtreu

Theresa Tackler Josefine Preuß

Leonhard TacklerLouis Hofmann

Max Tackler Juergen Maurer

Frau Adler Nadine Wrietz

KHK Seidel Tim Wilde

Dr. Bick Alex Khuon

KK Lang Anton Weil

Etta Pohl Judith Engel

Theresa Tackler (5 Jahre) Lilly Wagner

Leonhard Tackler (5 Jahre) Nick Holaschke

Gefängnisleiter Albrecht Christoph Zrenner

und andere Schnitt: Simone Sugg-Hofmann

Musik: Richard Ruzicka

Kamera: Wolf Siegelmann

Drehbuch: Nina Grosse

Regie: Hannu Salonen

(Erstsendung 29.9.2017)

Deutschland 2017 3.00 SCHULD nach Ferdinand von Schirach (VPS 2.59/HD/UT)

4. Familie

Vierteilige Reihe nach dem gleichnamigen Bestseller Friedrich Kronberg Moritz Bleibtreu

Sekretärin Kronberg Laila Maria Witt

Fritz Meinering Lars Eidinger

Waller Jürgen Vogel

Tanja Jennifer Ulrich

Leonid Iwanow Ivan Shvedoff

Jens Schön Robert Schupp

Robert Hecker Christian Kuchenbuch

Mark Marko Dyrlich

Verkäuferin Thelma Buabeng

Wirt Wolfgang Michael

Taxifahrer Jose Raposo

Banu Birk Amy Mußul

und andere Schnitt: Simone Sugg-Hofmann

Musik: Richard Ruzicka

Kamera: Wolf Siegelmann

Drehbuch: Annika Tepelmann

Regie: Hannu Salonen

(Erstsendung 6.10.2017)

Deutschland 2017 3.45 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer (VPS 0.45)



(Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante" von 1.30 Uhr und 2.15 Uhr sowie "SOKO Stuttgart" von 3.00 Uhr und "SOKO Wismar" von 3.45 Uhr entfallen.)



