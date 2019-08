Bei der jüngsten Kapitalerhöhung der startup300 wurden bis 2. August 2019 16:00 Uhr MESZ 318.116 Stück neue Aktien (vorläufiges Endergebnis) durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen. Weitere 200.000 Stück neue Aktien wird - wie bereits angekündigt - die grosso tec AG erwerben. Für die restlichen Aktien gibt es Investitionszusagen, so die Gesellschaft. Somit werden sämtliche 623.155 neuen Aktien zum Bezugspreis von 5,00 Euro erworben. Heute hat startup300 einige Käufe von Vorständen und Aufsichtsräten via Beteiligungsmeldung veröffentlicht:Markus Ertler, Aufsichtsrat der startup300 AG: in Summe 8.585 StückBernhard Lehner, Vorstand: in Summe 26.903 StückMichael Eisler, Vorstand: 33.983Oliver Csendes; Vorstand: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...