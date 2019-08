Donough Kilmurray, bei Goldman Sachs zuständig für die Investment-Strategie europäischer Superreicher, erklärt im Interview, wie er seine anspruchsvolle Klientel betreut, was er ihnen bietet und warum er kein Gold mag.

Donough Kilmurray leitet in London die Investmentstrategie bei Goldman Sachs, die zuständig ist für die Private-Wealth-Kunden des Hauses in Europa und Asien. Er arbeitet seit dem Jahr 2000 bei Goldman Sachs, zunächst in New York. Der gebürtige Ire hat zunächst in Dublin studiert, wurde in den USA zum PhD in Mathematik promoviert und machte dort auch einen Master in Finanzen.

Herr Kilmurray, Sie kümmern sich um die Anlagestrategien vermögender Kunden. Ist das eine besonders anspruchsvolle Klientel? Oder kommt auch mal jemand bei Ihnen vorbei und sagt, "hier hast Du zehn Millionen, mach was daraus"Das habe ich noch nicht erlebt, es wäre auch schwierig. Wir können nur dann die beste Anlageform finden, wenn wir einen Einblick in die Gesamtverteilung des Vermögens bekommen, eine Vorstellung über den Anlagehorizont haben und die Renditeerwartungen diskutieren. Es sind vor allem professionelle Klienten. Viele verfügen über ein eigenes Family Office und wollen sich zudem eine externe Sichtweise einholen. In manchen Fällen geht es zunächst um zehn Millionen Euro Einstiegskapital, das später weiter aufgestockt wird.

Stammen Sie auch aus einem reichen Elternhaus? Meine Eltern waren Lehrer und Handwerker. Ich war gut in Mathematik und analytischem Denken und habe ein Stipendium in den USA bekommen und mir vieles erarbeitet.

Die Deutschen sprechen ja nicht so gerne über Geld, wie stellen Sie das an?Unsere Berater haben meist langjährige Beziehungen zu den Klienten und verfügen über eine außergewöhnlich gute Menschenkenntnis. Mit der Zeit lernt man sich kennen und fasst Vertrauen, das sind dann die produktivsten Gespräche. Es gibt aber tatsächlich auch kulturelle Unterschiede: In Amerika gehen die Menschen offener mit ihrem Vermögen um, in Europa sind sie zurückhaltender. Bei Goldman arbeiten Kollegen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, das hilft uns, Unterschiede zu überbrücken. Nehmen Sie mich: Ich bin in Irland geboren und habe dort die Schulzeit verbracht, danach habe ich in den USA studiert und gearbeitet und bin 2002 nach London zurückgekehrt.

Gibt es auch Mentalitätsunterschiede beim Investieren? Verallgemeinern kann man das nicht. Aber es gibt gewisse Tendenzen: Briten, Amerikaner und Niederländer investieren häufig in Wachstum, also neue Geschäftsmodelle oder Schwellenländer mit hohen Wachstumsraten. In den USA sehen wir ein starkes Wirtschaftsmomentum, da geht es vor allem um Aktien und das Vertrauen in die Zukunft. Der Kauf von US-Aktien war in der Vergangenheit ein sehr guter Weg, um Vermögen aufzubauen und zu vergrößern. In einigen Teilen Europas konzentrieren sich die Kunden eher auf die Erhaltung des Vermögens. Generell beobachten wir, dass diejenigen, die ihr Vermögen ...

