05.08.2019 Beitrag von boersenradio.at 9:10 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Herr Andreas Gerstenmayer, AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG. Thema: Die Nachfrage nach IC-Substraten steigt explosionsartig an. Das AT&S IC-Substrate-Werk 1 in Chongqing wird deutlich erweitert, fast doppelt so groß. CEO Andreas Gerstenmeyer: "Der IC-Substrate Markt wächst pro Jahr ...

