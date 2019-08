Der in die Krise gerutschte US-Lebensmittelriese Kraft Heinz hat in der Vorwoche die Vorstellung seiner Halbjahreszahlen vom vergangenen auf den kommenden Mittwoch verschoben. Die Anleger dürften gespannt sein, wie sich das Geschäft entwickelt hat, nachdem der Konzern im Februar eine fast 16 Milliarden US-Dollar schwere Abschreibung auf seine Markenwerte bekanntgeben musste - und der Aktienkurs in der Folge massiv einbrach. Um bei den Verbrauchern wieder zu punkten, holt sich Kraft Heinz jetzt erneut ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...