Das visuelle Erscheinungsbild des Endproduktes spielte bisher im Gesamtkonstrukt eher eine untergeordnete Rolle. Der Qualitätsanspruch der Anwender hat sich allerdings in der heutigen Zeit spürbar verändert. Getreu dem Motto "Das Auge isst mit" rückt mehr denn je, auch für industriell gefertigte Artikel, die Optik des Endproduktes in den Vordergrund. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn ein Produkt hochwertige Lichtlösungen enthält, die es hervorzuheben gilt.

Die Firma Fischer Elektronik ist Hersteller von elektromechanischen Komponenten aus den Produktbereichen des thermischen Managements und der Gehäusetechnik. Das Unternehmen fertig vielfältige Kühlkörper- und Gehäuselösungen mittels unterschiedlicher CNC-gesteuerter Maschinen als Standardprodukte, kann diese aber auch nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben anpassen. Eine Vielzahl von Anwendungen und Einsatzumgebungen der Anwender erlaubt eine mechanische Produktbearbeitung nach industriellem Standard, bei dem zum Beispiel Bearbeitungsspuren, Fräsverläufe oder im Blechbereich auch Nibbelkanten, sichtbar sein dürfen.

Beispielhaft lässt sich das voran geschriebene an einem einfachen Strangkühlkörper mit schwarz eloxierter Oberflächenbeschichtung beschreiben. Für den Prozess der Oberflächenbeschichtung beziehungsweise des Eloxierens benötigt der Kühlkörper für den Stromfluss Klammerstellen als Kontaktstellen. Diese Klammerstellen spiegeln sich nach Beendigung des Beschichtungsvorgangs als aluminiumblanke Kontaktstellen wieder. Die Kontaktstellen sind je nach Größe und Gewicht des Kühlkörpers mehr oder weniger sichtbar, was die Kunden in früheren Tagen nicht interessiert hat, da stets die technische Funktion vorrangig zählte. Die technische Funktion ist natürlich auch mit den blanken Klammerstellen gegeben, nur assoziiert heutzutage der Anwender einen schlecht aussehenden Kühlkörper, verbaut mit einer hochwertigen Elektronik, mit einem Endprodukt von schlechter Qualität. Somit ist neben den technischen Erfordernissen oftmals auch die Optik des Endproduktes entscheidend für die Vermarktung und den daraus resultierenden Verkaufserfolg. Bei vielen technischen Gebrauchsgütern finden bereits elektromechanische Komponenten mit einer sehr hohen Bearbeitungsqualität ihren Einsatz.

Qualitätsstandards etablieren

Vor jeder Bearbeitung eines Auftrages ist es empfehlenswert, sich mit der gewünschten Qualität des Endproduktes zu beschäftigen, vor allem dann, wenn mehr als die übliche Industriequalität gefordert ist. Die Literatur führt die Bedeutung des Begriffs Qualität vielfach unterschiedlich aus, wobei allerdings alle Ausführungen das gleiche Ziel verfolgen. Als Resümee lässt sich festhalten, dass Qualität als Grad der Übereinstimmung zwischen den Ansprüchen beziehungsweise den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...