NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Juli lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 53,0 von 51,5 Punkten. Vorläufig war für Juli ein Wert von 52,0 ermittelt worden. Auch insgesamt hat sich das Wachstum in der US-Wirtschaft im Juli etwas beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,6 von 51,5 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Die Verbesserung bei den Dienstleistern sei eine willkommene Nachricht, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Doch insgesamt zeige sich eine nur schwache Expansion, was Anlass zu Sorge gebe. Der Sammelindex deute darauf hin, dass das Bruttoinlandsprodukt im Juli mit einer annualisierten Rate von unter 2 Prozent zugelegt habe. Das sei niedriger als im zweiten Quartal und gehöre zu den schwächsten Zuwachsraten der vergangenen drei Jahre.

