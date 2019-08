Die meisten Autohersteller arbeiten bereits an der nächsten Generation elektronischer Architekturen, die unterschiedliche Anwendungen in nur einem Elektronikmodul kombinieren. Manchmal ist es jedoch nötig, einem Steuergerät neue Funktionen hinzuzufügen, da ansonsten ein neuer Domänencontroller erforderlich sein könnte. Die Herausforderung für den Hersteller des Elektroniksystems besteht nun darin Hard- und Software bereitzustellen, die eine sichere, geschützte und optimierte Lösung unterstützen.

Früher eins, künftig viele

Wer verstehen will, wie die neuen Anforderungen an die Elektronik realisierbar sind, muss sich zunächst darüber im Klaren sein, dass die Entwickler früherer Generationen von Embedded-Prozessoren, wie sie heute in Steuergeräten im Einsatz sind, diese ursprünglich für den Gebrauch mit nur einer einzigen Softwareanwendung konzipiert haben. Manche dieser Prozessoren unterstützten Embedded-Betriebssysteme (OS), mit deren Hilfe Anwender die Applikationssoftware entwickeln konnten. Sie teilten hierfür Aktionen in verschiedene einzelne Aufgaben (Tasks) auf, um dann mit dem OS einen Zeitplan für deren Abarbeitung festzulegen. Dieser Ansatz erweckt den Eindruck, dass Softwareaktivitäten unabhängig voneinander ablaufen. Sie sind jedoch in der Regel lediglich Einzelaspekte derselben Anwendung. Der Prozessor weist der Betriebssystemsoftware typischerweise spezielle Berechtigungen zu, die es ihm ermöglichen, die Tasks nach Bedarf zu starten und zu stoppen. Dieses etablierte Modell eignet sich gut für Hardware, die auf einem einzigen Betriebssystem basiert. Das gilt auch dann, wenn mehrere CPU-Kerne zur Verfügung stehen.

In künftigen Fahrzeugarchitekturen laufen aber mehrere Applikationen zur gleichen Zeit und es gibt die Möglichkeit, auch mehr als ein Betriebssystem gleichzeitig laufen zu lassen. Die Idee spezieller Berechtigungen erweist sich nun plötzlich als sehr restriktiv, da sich die beiden Betriebssysteme möglicherweise nicht auf einen auszuführenden Task einigen können. Darüber hinaus stellen in der Regel von verschiedenen Entwicklern unabhängige Unternehmen (Automobilhersteller und Zulieferer) die Applikationen bereit, die in verschiedenen Niederlassungen und Ländern unterschiedliche Tools einsetzen. Zudem müssen die nebeneinander vorhandenen Applikationen auch sicherstellen, dass ihre eigenen privaten Ressourcen (wie Speicher und Peripheriegeräte) sich nicht gegenseitig stören (Bild 1).

Virtuelle Maschinen

Die Lösung dieses Problems ist in der Informatik seit langem bekannt. Die Applikationen sind so aufzuteilen, dass sie sich jeweils in einer eigenen dezidierten virtuellen Maschine (Virtual Machine, VM) ausführen lassen. Eine VM basiert auf der Fähigkeit eines Computers sich so zu verhalten, als wäre er eine andere Art von Computer, zum Beispiel bei der Ausführung von Linux auf einem PC oder einem Videospiele-Emulator auf einem Mac. Obwohl in Desktop- und anderen IT-Szenarien allgemein ...

