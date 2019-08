Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Eurozone hat weiterhin an wirtschaftlicher Dynamik verloren - das Wirtschaftswachstum im gemeinschaftlichen Währungsraum betrug im zweiten Quartal lediglich 0,2% Q/Q, so die Analysten der Nord LB.Die schwächelnde Nachfrage mache sich zunehmend in den Inflationsdaten bemerkbar - die Jahresteuerungsrate in der Eurozone habe im Juli 1,1% betragen. Draghi habe dieser dürftigen Preisentwicklung mit seiner auffälligen Rhetorik auf der letzten Pressekonferenz regelrecht den Kampf angesagt. Auch die kürzlich bekannt gegebenen Daten zum Sentix-Konjunkturindex würden die Stimmung weiter eintrüben. Der Indikator, der die Konjunkturerwartungen von Finanzmarktakteuren abbilde, sei auf -13,7 Punkte gefallen und nehme somit den niedrigsten Wert seit 2009an. Der erwartete Stimulus in Form eines breiten Maßnahmenpakets durch die Europäische Zentralbank im September werde angesichts dieser Daten noch einmal wahrscheinlicher. ...

