Eine Firma zu gründen, ist hart. In China ist es superhart. Arne Weber hat es dennoch gewagt - und dabei von gefälschter Technik bis zu Dieben im eigenen Team alles erlebt. Ein Lehrstück über Unternehmertum.

Es schüttet. Die Wischer schaffen das Wasser kaum von der Frontscheibe, als Arne Weber auf der Stadtautobahn von Shenzhen der Wagen verreckt. Mit im Auto sitzt der Chef eines Großkunden aus Deutschland. Dem will der junge Unternehmer eigentlich die Produktion seiner ultrarobusten Touch-Bildschirme und allwettertauglichen Industriecomputer zeigen. Weil Weber jeden Cent für den Aufbau seines Unternehmens Faytech braucht, hat es nicht mehr für die Wartung des Wagens gereicht. Das rächt sich. Schließlich müssen die beiden das Auto im strömenden Regen von der Fahrbahn schieben. "In dem Moment dachte ich", erinnert sich Weber an die Blamage vor gut vier Jahren, "storniert der Kunde alle Aufträge, wir sind als Firma tot."

Stattdessen aber verlängert der Gast aus Deutschland die Order sogar - beeindruckt von der Qualität von Webers Rechnern und der Hingabe des deutschen Unternehmers. Und das ist nur eine von vielen überraschenden Wendungen in der Gründergeschichte von Arne Weber und seiner aus China stammenden Frau Fan Yang.

Gut 5200 deutsche Firmen sind heute mit Niederlassungen, Tochterfirmen oder Joint Ventures mit chinesischen Partnern in der Volksrepublik aktiv. Rund ein Drittel davon kam in den vergangenen zehn Jahren ins Land. "Doch dass deutsche Gründer nach China gehen, um von dort aus den Weltmarkt zu erschließen, ist noch die Ausnahme", sagt Jan Jovy, der im Shanghaier Büro der deutschen Auslandshandelskammer (AHK) Firmen bei Ansiedlung oder Expansion berät.

Raubkopien, korrupte Mitarbeiter und Darlehen zu horrenden Zinssätzen - Arne Webe und Fan Yang ist kaum etwas erspart geblieben. Und so ist diese Geschichte vor allem ein Lehrstück für Gründer, die außergewöhnliche Wege gehen wollen. Und die dabei immer wieder ungeahnte Probleme lösen müssen. Nicht nur auf der Autobahn von Shenzhen.

Kabel gefälscht, Container geklaut

Das Paar war 2008 aus dem rheinischen 46.000-Einwohner-Städtchen Erkrath in die südchinesische Zwölf-Millionen-Menschen-Metropole am Perlflussdelta gezogen, um dort die Produktion von Rechnern und Displays aufzuziehen.Als Start-up nach Shenzhen statt San Francisco? Gemeinhin gilt nicht Chinas Ost-, sondern die amerikanische Westküste als Digital-Dorado, ist das Silicon Valley, nicht das Perlflussdelta Traumziel deutscher Techgründer. Die USA stehen für viel Geld, Geschichten aus Garagen, ein kreatives Flirren; China hingegen, das ist der zwar boomende, ansonsten aber fremde Ferne Osten.

Für Weber, dessen erstes Unternehmen in Deutschland kurz zuvor pleitegegangen war, war Kalifornien keine Option. Er hatte Multimediacomputer gebaut und dafür unter anderem Displays aus China importiert. Weil die Nachfrage nach den Flachbildschirmen Mitte der 2000er-Jahre stark anzog, beschloss er, den Handel mit den gefragten Geräten direkt an der Quelle aufzuziehen: in China. Dass Faytech heute rasant wächst, gar zu den Technologieführern gehört, zeigt, dass der Weg nach Shenzhen sogar lukrativer sein kann als der nach San Francisco.

Der Plan, den Weber damals gefasst hat: "Ich hole die Projekte rein, meine Frau entscheidet, welche wir umsetzen und sorgt dafür, dass sie funktionieren." So verbinde sich deutsche und chinesische Kompetenz und Kultur. Tatsächlich aber kämpfte ihr Unternehmen jahrelang mit den Widrigkeiten der chinesischen Wirtschaft. "Anfangs war es hier wie im Wilden Westen, bloß in Fernost: Alle waren nur auf der Jagd nach dem schnellen Gewinn", erinnert sich Weber.

Mit den Tugenden ehrbarer Kaufleute, die der 41-Jährige, der Ende der Neunzigerjahre im Schwarzwald Bankwirtschaft studiert hatte, aus Deutschland kannte, hatten die Gepflogenheiten im boomenden China nichts zu tun: Mal erwiesen sich die angeblich für den gewerblichen Einsatz geprüften Kabelsätze für Displays und Computer als billige Kopien der bestellten ...

