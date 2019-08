(shareribs.com) New York 05.08.2019 - Die Konsolidierung der Cannabisbranche in Nordamerika setzt sich weiter fort. Dabei setzten die Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach CBD-Produkten, weshalb die Cronos Group nun rund 300 Mio. USD investiert. Die Cronos Group, drittgrößter kanadischer Cannabisproduzent, hat am Freitag einen Deal zur Übernahme des CBD-Geschäftes von Redwood Holdings bekanntgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...