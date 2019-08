Hand aufs Herz: Glauben Sie, dass sich beim deutschen Biotech-Star Evotec in den vergangenen Tagen Wesentliches geändert hat, dass den aktuellen Kurssturz rechtfertigt? Wenn Sie dies mit Nein beantworten, stehen wir derzeit auf der gleichen Seite des Marktes. Denn das, was wir dieser Tage erleben, ist vor allem eins: Eine politische Börse, die durch die eskalierenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China bestimmt wird.Was allerdings nichts daran ändert, dass bei vielen Aktien, die es nun wirklich nicht verdienen und die auch nicht in diesem Handelskrieg mit hineingezogen werden, dennoch größere Rückschläge zu verbuchen sind. Werte wie Evotec, die im Grunde immer noch vor allem Wachstumshoffnungen transportieren und dies mit hohen Börsenbewertungen begleiten, ist die Rückschlagsgefahr entsprechend hoch. So muss aufgepasst werden, dass die Charttechnik nicht allzu stark in Mitleidenschaft gerät, damit solch eine Korrektur nicht zum Selbstläufer wird.

