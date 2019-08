Zürich - Von China ergriffene Massnahmen gegen angekündigte US-Zollerhöhungen haben den Handelskrieg weiter verschärft und am Montag auch den Schweizer Aktienmarkt auf Talfahrt geschickt. Der Schweizer SMI schloss auf dem tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten. "Der US-Präsident verliert die Geduld, während China nicht mit der Pistole am Kopf verhandeln will".

Den vollständigen Artikel lesen ...