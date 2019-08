London - Der Handelskrieg zwischen China und den USA setzt auch die europäischen Börsen immer mehr unter Druck. Am Montag ging die Talfahrt weiter. Der EuroStoxx 50 sank um 1,93 Prozent auf 3310,93 Punkte, nachdem China am Montag die jüngste US-Eskalation im Zollkrieg erwiderte. Schon am Freitag war der Leitindex der Eurozone wegen des weiter ausufernden Streits sehr deutlich um mehr als 3...

