Wenn alle Dämme reissen, dann hilft nur noch eine Trendlinie. Der DAX hat den kurzfristigen Trendkanal nach unten verlassen und am gleichen Tag auch die Trendlinie im Wochenchart. Dadurch ist das Chartbild wie gesagt mehr als negativ geworden und da es keine wichtige Trendlinie mehr gab, befand er sich im freien Fall bis an die Trendlinie um 11600 an der er heute punktgenau stoppte. Auch der DOW ist ...

