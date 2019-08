Im Zuge des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China sackte der Dax war im Handelsverlauf am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni ab. Dafür stieg der Goldpreis deutlich.

Aus Furcht vor einer Eskalationsspirale im Handelsstreit zwischen den USA und China haben Anleger den europäischen Aktienmärkten den Rücken gekehrt. "Wir sehen eine regelrechte Flucht aus Aktien", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Das ist keine Panik, aber eine ordentliche Verkaufswelle." Dax und EuroStoxx50 gaben am Montag je 1,8 Prozent nach auf 11.658 beziehungsweise 3313 Zähler, nachdem sie am Freitag bereits rund drei Prozent abgerutscht waren. Für die Wall Street signalisierten die Futures einen deutlich schwächeren Handelsstart.

Kursverluste der chinesischen Währung sorgten für Unruhe an den Börsen. Der Dollar übersprang erstmals seit mehr als elf Jahren die Marke von sieben Yuan. Analysten befürchten, dass die Yuan-Abwertung eine neue Front in dem Handelsstreit eröffnen und zu einem Währungskrieg führen könnte. Der Yuan darf einen von der Notenbank täglich vorgegebenen Kurs nur in einer bestimmten Spanne über- oder unterschreiten. Die chinesische Zentralbank habe bislang einen schwächeren Yuan verhindert, um die Verhandlungen mit den USA ...

