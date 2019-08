Durch die dauerhafte Präsenz der FAANG-Aktien ist der Technologie-Sektor im Fokus vieler Investoren. Tech-Fonds von BlackRock und JPMorgan performten besonders gut.Gab es im zweiten Halbjahr 2018 leichte Kursrücksetzer auch bei Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google (FAANG), so konnten sich die FAANG-Werte im neuen Jahr wieder sehr gut entwickeln: Die US-Tech-Rally nimmt Fahrt auf - rund 26 Prozent konnte der Tech-Index-Nasdaq 100 seit Jahresbeginn zulegen. Zwar sind Amazon und Facebook mit ihren Datenschutzpraktiken immer wieder in der Kritik. Wollen Anleger am Boom teilhaben, kommen sie an diesen Aktien nicht vorbei. Doch auch andere Tech-Unternehmen konnten sich neben den FAANG-Aktien etablieren. China steht dabei besonders im Fokus. Hier hat sich aufgrund staatlicher Restriktionen und kultureller Faktoren ein riesiger Pedant-Markt zu FAANG entwickelt. Ein Unternehmen wie Tencent mit der dazugehörigen Super-App WeChat hat Facebook bezüglich der Marktkapitalisierung eingeholt. Aber auch der Suchmaschinenbetreiber Baidu, der Onlineshop Alibaba, die E-Book-Plattform China Literature oder China Mobile konnten Wachstum auf sehr hohem Niveau generieren.

