Thomas Cook Aktie: So stark wie selten Thomas Cook konnte zum Auftakt der neuen Woche mit einem Plus von 25 % ein seltenes Comeback an den Börsen vollziehen. Der Wert hat damit die entscheidende Hürde im aktuellen kurzfristigen Trendvergleich weiter von sich distanziert und dürfte nach Meinung von Analysten die Chance haben, in Richtung von 20 oder sogar 25 Cent weiter zu klettern. Das Potenzial beliefe sich somit auf mehr als 40 %. Erholung läuft…. Die Diskussion um den Einstieg weiterer Investoren ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...