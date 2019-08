Bei einem sich fortsetzenden Abwärtstrend dürfte der USD/JPY in der Nähe der Flash-Crash-Tiefs bei 104,96 die nächste wichtige Unterstützung finden, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der USD überraschte mit einer Abwärtsbewegung am Freitag, die ein Tief von 106,49 bedeutete. Es gab kaum einen wesentlichen Rebound ...

