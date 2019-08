Die Aktie des größten deutschen Halbleiterherstellers, Infineon Technologies, steht seit einigen Tagen unter Abgabedruck. Auch zum Auftakt in die neue Woche gehen die Verluste weiter, das Papier büßte am Montag mehr als 3 Prozent an Wert ein. Die Zahlen zum dritten Quartal, die das Unternehmen Anfang August vorgelegt hat, lagen umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen. Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation sieht sich Infineon auf einem guten Weg die Gesamtjahresziele ... (Alexander Hirschler)

